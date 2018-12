WRC-täht kaalub uppuvale laevale hüppamist

Motorsport.com kirjutab, et Östberg läbis äsja Belgias testi Škoda Fabia Supercaril, mille vedajaks on Leedu ES Motorsporti meeskond. «Oli väga lõbus, kui aus olla. Nautisin seda täiel rinnal,» võttis norrakas kogemuse kokku. «Olen (rallikrossi) etappe vaadanud ja sõitnud ka mõnel rajal, aga alati ralliautol. See oli esimene kord, kui sain proovida Supercari.» Viimane on rallikrossi kõige kangem masinaklass.

Östberg on autoralli MMil sõitnud nii M-Sporti kui ka viimati Citroeni eest, kuid tulevaks aastaks tal kõige kirkamas võistlusklassis kohta pole. Seepärast mõtleb karjääri jooksul ühe WRC-ralli võitnud norrakas järgmisel aastal kaasa lüüa WRC2 arvestuses. Kõik on aga veel lahtine.

«Ma ei kavatse välistada võimalust mõnel (rallikrossi) etapil võistelda, aga ma arvan, et terve MMi kaasa löömine oleks keeruline,» mõlgutas Östberg mõtteid. «Kõik sõltub mu ralliplaanidest. Need on vaikselt selgemad kui isegi nädal tagasi, nii et vaatame, äkki on võimalus asju kombineerida. Ma ütlen ausalt, et autoralli on veel järgmised paar aastat mu siht, aga täna sain oma esimese kogemuse rallikrossis ja see lummas mind, nii et ma ei välista midagi.»

Järgmisest hooajast ootab rallikrossi MM-sarja tõeline tipptiimide põud, sest tehasetiimide jooksutamisest on loobunud Audi, Volskwagen ja Peugeot, mis tähendab, et teiste seas ei näe sarjas (tõenäoliselt) võistlemas ka Östbergi kolleege ralliradadelt, Sebastien loebi ja Petter Solbergi.