Delle Allit veepudeliga visanud fänn saab karistada ka politsei poolt

Nüüdseks on Arsenali klubi andnud teada, et väljakule pudeli saatnud fänn on tuvastatud ning temaga tegeleb edasi nii politsei kui ka Inglismaa jalgpalliliit. Lisaks saatis Arsenal välja omapoolsed vabandused Delle Allile.