Ogier: olen pettunud, et Loeb tervet hooaega kaasa ei tee

«Mul on väga kahju, et Loeb tervet hooaega kaasa ei tee. Olen ausalt öeldes veidike pettunud. Oleks väga huvitav Loebiga kogu hooaja vältel võidu sõita ja ühtlasi ka MM-tiitli nimel võidelda. Aga kahjuks on otsus selline, järelikult peame keskenduma reaalsetele tiitlinõudlejatele mitte Loebile,» rääkis Ogier WRC koduleheküljele.

«Annan endast kindlasti parima. Loodan, et see mida me praegu teeme, on tipus olemiseks piisav, aga kui tuleb välja, et me parimate hulgas pole, näeme veel rohkem selle nimel vaeva, et sinna jõuda,» rääkis Ogier lõpetuseks.