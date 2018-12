M-Sportil on uueks hooajaks (teoreetiliselt) kolm sõitjat paigas

Kui ei juhtu imet ja M-Sporti selja taha ei tule mõnda hiidsponsorit, osaleb meeskond tuleval aastal (võib-olla valitud) MM-rallidel vaid kahe masinaga. Tiimi esisõitjaks on selgelt soomlane Teemu Suninen, aga kes võiks istuda teise Fiestasse?

Ülitõenäoliselt meeskonna vana tuttav Elfyn Evans, kes on M-Sportis figureerinud juba 2014. aastast, aga pole tõega särama veel löönud. Waleslase karjääri tipphetkeks oli 2017. aastal koduse MM-ralli võit, aga eelmine aasta läks tal totaalselt aia taha ja seetõttu ringlesid jutud, et tiimiboss Malcolm Wilson näitab talle ust.

Kuigi ühtegi ametlikku kinnitust sellele ei ole, näib nüüd, et Evansi koht M-Sportis on siiski kindel. Paar päeva tagasi jäi Evans ilma oma senisest kaardilugejast Daniel Barrittist, kes istub Toyota tiiva all WRC2-klassis kihutava noore jaapanlase Takamoto Katsuta kõrvale. Et kohe üllitas WRC-sarja koduleht uudise, kuidas Evansi uueks autokaaslaseks saab endine Craig Breeni abiline Scott Martin, näitab aga, et mehe tulevikuplaanid on paigas ja see tähendab, et ilmselt tuleb just tema M-Sporti teise autoga MM-sarjas starti.

Sellega oleks nagu pusletükid paigas: kaks autot, kaks meest. Wilson ütles ühes varasemas intervjuus, et kolmas masin tuuakse rajale vaid juhul, kui selle paneb välja mõni sponsor. Nüüd tundub, et mingid rahad on Roostsis liikumas ja üha valjemalt kostuvad jutud, et kolmanda Fiesta roolis näeb vähemalt valitud rallidel endist WRC2-tšempioni Pontus Tidemandi.

Niigi pikalt kostunud kõlakad said sel nädalal vaid hoogu juurde, sest Tidemand andis sotsiaalmeedias teada, et ta lahkub seni tema karjääri hallanud Even Management firma katuse alt. «Koos on olnud lõbus sõit, aga nüüd on aeg uurida tulevikuks uusi ja põnevaid võimalusi. Minu ülim siht on saada ühel päeval autoralli maailmameistriks ja ma ei saa lasta mööda minna ühelgi võimalusel, mis selle mulle lähemale toob,» kirjutas rootslane. Oma uue aasta plaane ta veel ei avalikustanud, kuid kuna tema sõnad annavad selgelt aimu, et ta astub WRC2-klassist sammu edasi ja mujal meeskondades kohti ei ole, saabki ainus variant olla M-Sport.

Monte Carlo ralliks pakuti M-Sporti üheks potentsiaalseks piloodiks ka mullu samas kaheksanda koha teeninud Bryan Bouffier’d, kuid WRC kodulehe andmetel prantslane tänavu siiski Fiestasse ei istu. Samuti on sumbunud jutud, et M-Sportiga peavad läbirääkimisi Citroenis tööta jäänud Breen ja Mads Östberg.