Mõne päeva eest andis Ott Tänak teada, et temast on valmimas dokumentaalfilm. Sportlastest vändatud dokumentaalide dokumentaalsus on muidugi kaheldav, aga olgu pealegi. Avalikkuse ette paisatud treiler oli igatahes ootuspärane, välja joonistusid kesksed teljed, mille najal on üles ehitatud kogu Tänaku kuvand: päritolu, paha poisi renomee, eripärane hoiak ja iseloom, mehistumine pärast ebaõnnestumisi, poleemiline suhe meediaga.