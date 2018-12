Venemaa antidoping mängib tulega ja võib liikmelisuse uuesti kaotada

Värsket uudist venelaste kohta kommenteeris ka USA antidopingu pealik Travis Tygart. «Üllatus-üllatus. Kas keegi on tõesti šokeeritud, et venelased proovivad vastutuse võtmise eest põgeneda? Loodame, et WADA on oma õppetunni saanud ja tühistab nende liikmelisuse,» ütles Tygart.