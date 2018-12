Neymar rääkis südamliku loo küpsistest

«Mul on üks lugu minust ja minu emast. Ma tahtsin väga küpsiseid süüa, aga kodus meil neid ei olnud. Ema ütles mulle: «Meil pole raha küpsiste jaoks. Ma jään sulle sel nädalal võlgu, võib-olla järgmisel nädalal, kui isa palka saab, saame küpsiseid osta,»» meenutas Neymar.

Et Neymarist saab tippjalgpallur, sai mees ise aru umbes 14-aastaselt. «Olin 14 või 15, kui taipasin, et kui teen õigeid otsuseid, on mul kõik vajalik olemas.»