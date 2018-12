Kurb uudis korvpallisõbrale: Porzingist niipea platsil ei näe

AP vahendab Knicksi klubi presidendi Steve Millsi sõnumit, et Porzingis taastub põlvesidemevigastusest visalt ja tema tervisega ei hakata riskima. «Me tahaksime teda väljakule saada, tahaksime näha teda mängimas, aga samas peame aru saama, et ta on väga-väga suur osa meie meeskonna pikemaaegsetest tulevikuplaanidest ja üks asi, mida me teha ei taha, on tema olukorras oleva 22-aastase mängijaga riskeerida,» selgitas Mills.

Porzingis treenib praegu ülejäänud meeskonnast eraldi ja tema põlv on piisavalt tugev, et lätlane saab hüppelt viskeid harjutada ja ka veidi palli korvi suruda. Ometi on ta vähemalt kahe kuu kaugusel NBAs platsile jooksmisest. Kui sedagi.