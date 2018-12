Saaremaa võrguklubi president: Puparti ja Tammemaa tooks kohe koju

Et Pärnu meeskonna peatreener Avo Keele nimetas Saaremaa klubi sünni järel neid «uusrikasteks», selle kohta lausus Alt napilt: «Nimetada võib ju igapidi. Selle ei maksa end häirida lasta.»

Kodutanumal puhta vuugi teinud meeskonna juhilt ei saanud kuidagi jätta küsimata: kas aastatuhande alguse Pärnu superklubi laadse projekti taaselustamine on võimalik? «Tuleb maha istuda, mõelda ja edasi minna,» vastas Alt esialgu diplomaatilisel. Ent lisas siis: «Raske öelda, aga lootma peab. Miks mitte? Muidugi oleme mõlgutanud mõtteid, kus me võiksime olla ja millises liigas mängida. Meil on ju saarlasi erinevates korralikes välisliigades. Tuleb nad koju tuua ja proovida. Aga iga asi omal ajal.»