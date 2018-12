Tänak: meil on fännidele veel palju pakkuda

«Ma pean tõdema, et olenemata lõpptulemusest olen väga uhke selle üle, mis me sel hooajal saavutasime. Kogu tiim on teinud suurpärast tööd. Kogu see kiirus, mis meil on olnud ja see pidev edukas ühine arendustöö kogu hooaja jooksul on väljendunud meie tulemustes,» lausus Tänak.

Ta lisas: «Ma usun, et on üpris lihtne aru saada, kui palju on kõik insenerid ja kõik tiimi liikmed meie edusse panustanud. Ma olen ääretult uhke, et saan olla osa sellest tiimist. Ma sooviksin ka tänada meie fänne. Igal rallil, kus me sel aastal käisime, nägime nii palju lippe ja suurt toetust.