Ralligurude vaidlus: kes on parem – Ogier või Tänak?

Clark: «Tänak on kahtlemata kiireim. Aga see on parimate TOP10. Parim sõitja on…»

Evansi sõnul oli Tänakul lihtsalt väga palju ebaõnne, kuid statistika on selgelt tema poole kaldu. «Tänak võitis 70 katset, Ogier pole isegi teisel kohal – Neuville’il on 40 katsevõitu, Ogier'l 38. Tänak juhtis rallisid 86 katse järel, Ogier 65 katse järel. Nende numbrite vastu ei saa vaielda.»

Clark vastas kohe: «Oleks tal oma auto vastu rohkem sümpaatiat, poleks see ka katki läinud! // Tänak polnud piisavalt nutikas, et olukorraga kohaneda. Ogier on piisavalt nutikas. Täielik nonsenss on vaadata ainult katsevõite.»