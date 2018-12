Postimees TV: autohüpete MM, tuunikalaheide ja traktorijalgpall – need olid spordiaasta jaburaimad võistlused

On palju väärikaid ja pikkade traditsioonidega spordialasid nagu kergejõustik, tõstmine või maadlus. Ja siis on alasid, mille tõsiseltvõetavus on suurema kahtluse all. Siin on esimene kokkuvõttev video 2018. aasta kummalistest spordivõistlustest. Ja naisekandmisest, sest kui eestlased on milleski head olnud, siis pole see enam imelik.