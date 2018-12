Klopp ei mõtle lepingupikendusele, sest pole Liverpooliga midagi võitnud

«Loodan jätkuvat arengut,» seadis Klopp Liverpoolile järgmiseks kalendriaastaks sihi. «Poisid on eeskujulikult arenenud. Juba varem olid mõned asjad teada, sest me kõik jääme vanemaks, aga nende vanuses ei jääda vanaks, vaid saadakse kogenumaks. See aitab alati järgmisesse aastasse vaadates kaasa, kui oled piisavalt tark selle ära kasutamiseks – ja need poisid on.»

«Ma ei taha nii pikalt ette mõelda. Kui te sellest kirjutate, juba siis räägivad sellest paljud inimesed. Kõik on ju praegu hästi, aga ikka öeldakse, et Klopp pole midagi võitnud,» nentis sakslane, kes ei ole tõesti ühtegi tõelist triumfi Liverpoolis kogenud. «Ma ei olegi midagi võitnud, mis on osa tõest. Me ei pea 2022 peale mõtlema – see on veel kaugel. Suvel hakkavad inimesed rääkima, et kui me midagi võidame, siis on mul parim aeg lahkuda, sest me ei võidaks enam kunagi midagi ja samas on teised inimesed, kes arvavad, et ma pean lahkuma, kui ma midagi ei võida.»