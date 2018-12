Postimees TV: ametlikus lumepallisõjas tohib kasutada vaid eelvalmistatud palle - kuni 90 kolme minuti peale!

On palju väärikaid ja pikkade traditsioonidega spordialasid nagu kergejõustik, tõstmine või maadlus. Ja siis on alasid, mille tõsiseltvõetavus on suurema kahtluse all. Siin on teine kokkuvõttev video 2018. aasta kummalistest spordivõistlustest.