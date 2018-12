Täna: kas Moskva CSKAd võõrustav Kalev/Cramo suudab korda saata aastalõpuime?

Enne mängu:

Hoolimata sellest, et 26-mängulisel põhiturniiril on Kalev pidanud 11 ja Dimitrios Itoudise juhendatav CSKA 10 mängu, kohtuvad meeskonnad tänavu juba teist korda. 22. oktoobril võõrsil peetud mängusläks tiitlikaitsja juba avaveerandil oma teed ja teenis 102:75 võidu. Kalevi parimatena tõid toona Ivan Almeida 18 ja Janari Jõesaar 13 punkti. CSKA ridades said käe valgeks kõik 12 meest: Othello Hunter kogus parimana 19 punkti, William Clyburn lisas 17 punkti. Tänaseks on CSKA-l tabeli liidrina kirjas 10 võitu ning Kalevil seitsmendana 5 võitu ja 6 kaotust.