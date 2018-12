Napoli peatreener Ancelotti: järgmise rassistliku solvangu peale kutsun oma meeskonna platsilt ära

«Järgmine kord kui selline asi juhtub, kutsun oma meeskonna väljakult ära ja lõpetan mängimise isegi siis, kui see tähendaks meie jaoks kaotust. See mis täna staadionil toimus ei ole hea ei Itaalia jalgpallile ega ka kogu maailma jalgpallile üldiselt,» rääkis Ancelotti.

«Mul on Koulibaly'st väga kahju. Mees andis endast väljakul kõik, aga fännid olid teda endast juba liialt välja ajanud. Ta valiti Interi fännide poolt selgelt välja ohvriks. Ma olen kurb, see on juba kolmas kord, kui me palume kohtumise peatamist rassismi pärast,» lausus Ancelotti.