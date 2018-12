Messi avaldas, kes on Meistrite liigas suursoosik

Messi ja Ronaldo mängisid pikki aastaid Hispaania meistrivõistlustel teineteise vastu, kuid nüüd võivad nad pallimurul ametlikus mängus kohtuda vaid Meistrite liigas, sest Ronaldo siirdus möödunud suvel Madridi Realist Juventusesse. Messi hinnangul on Juventusel head võimalused tulla Meistrite liiga võitjaks.

«Cristiano oli Madridi Realis suurepärane mängija. Meie vastasseisud Madridi Realiga olid väga ilusad, aga minu eesmärk oli alati võita,» sõnas Messi väljaandele Marca. «Juventus on väga hea meeskond. Nad olid seda juba enne Ronaldo saabumist, aga nüüd on nad veel paremad. Nad on Meistrite liigas suursoosikud,» lisas Messi.