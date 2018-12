Martin Järveoja: iga rallifänn on omamoodi saadik

«Energia jäävuse seadus on üks olulisemaid seaduseid füüsikas. Energia ei teki ega kao, ta võib vaid muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele. Toyota ja meie fännide energia on aidanud meil tänavu saavutada palju ilusat. Kohati oli energia ülekandumisel tekkinud kadu liiga suur ja tiitel jäi meil seetõttu saavutamata,» tõdes Järveoja.

Erilised tänusõnad kuulusid Järveoja poolt aga rallifännidele. «Kõige tähtsamad on aga rallifännid, kes te olete võtnud teekonna mõnele MM-etapile. Tore on näha Mehhiko mägedes või Saksamaa viinamarjaistanduses lehvimas Eesti lippe. Iga rallifänn on omamoodi saadik tutvustamaks Eesti riiki. Seda aastat on jäänud veel neli päeva. Tehke sporti, käige saunas ja veetke aega lähedastega.»