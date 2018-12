Kelly Sildaru: ma ei osanud aimata, et minu tagasitulek sedavõrd edukas on

«Ma poleks osanud aimata, et pärast vigastusest tagasitulekut saab minu hooaeg olema sedavõrd edukas. Mul äärmiselt hea meel selle üle. Pipe'is on kõik tüdrukud väga tugevat. Eriti tugev on Cassie. Ma poleks arvanud, et ma võidan teda. See tuli mulle väga suure üllatusena,» ütles Sildaru.