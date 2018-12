Pettunud Nelis-Naukas: minu poolt üritusele boikott, pole enam tahtmist oma medaleid Eestile tuua

«Niikaua kui EOK ei muuda valimissüsteemi, on minu poolt sellele üritusele boikott. Rahvalemmik tuleb valida eraldi. Paarist lisakujust on kahju või? Vehklejad vôitsid 5 tiitlivôistluste medalit ja ei ûhtki auhinda - see ületas minu taluvuspiiri,» kurtis Nelis-Naukas sotsiaalmeedias. «Novosjolov juba tegi boikoti sellele üritusele, mina olen järgmine. Kahetsen, et muutsin oma puhkuse aega ja üldse tulin. Mind pandi istuma kaamera alla, kus kaamera sôitis terve ürituse aja üle minu pea ja näitas rahvast saalis, mitte nominente. Olen pettunud.»