Tour de Ski debütant Klæbo: lõputõusu ma küll ei oota

Mullu samal ajal hiilgavas vormis olnud Klæbo jättis eelmise aasta suusatuuri olümpiamängude pärast vahele. Tänavune Tour mahtus aga kenasti tema plaanidesse. «Sel aastal on Tour minu jaoks väga oluline. Usun, et Tour de Ski on võistlus, mille kohta pean rohkem õppima. Pean selle ära proovima,» sõnas ta.

Klæbo põhieesmärk on võita Tour sprinterite arvestuses. «Annan endast kõik, et kõrges mängus olla. Touri lõpetamine on iseenesest raske, eriti Val de Fiemme lõputõus. See pole midagi, mida ma ootaks,» jätkas ta.