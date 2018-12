Manchester Unitedi ründeliin saab peagi täiendust

Tšiili koondise ründaja on tagasi klubi treeningutel ning seda kinnitas ka meeskonna ajutine peatreener Ole Gunnar Solskjaer. «Alexis on tagasi. Ta on kaks päeva teinud tugevat trenni ning loodetavasti liitub ta peagi ka meeskonna pallitreeningutega,» ütles Solskjaer.