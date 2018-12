Klavani vigastus jätab eestlase ka järgmisest Cagliari kohtumisest eemale

Cagliari klubi koduleht kirjutas pärast kohtumist Rooma Lazioga, et Klavanit vaevab parema tuharalihase probleem. Ilmselt oli see vigastus ka põhjus, miks eestlane 1:3 kaotusmängus juba avapoolaja järel välja vahetati.

Kuigi alguses loodeti, et Klavan saab lühikese vigastuspausi järel taas väljakule naasta, siis nüüdseks on selgunud, et eestlane peab vahele jätma juba teise kohtumise järjest.