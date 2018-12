Toto Wolff: Bottaselt võidu röövimine ja selle andmine Hamiltonile murdis mu südame

«Me pidime selle ebameeldiva ja vastiku meeskonna otsuse ühel hetkel vastu võtma. See sõit oli puhtalt Valtteri oma, ta oleks pidanud selle võitma. Otsustasime meistritiitli võitmise osas riske vähendada ja lasime Lewise mööda,» rääkis Wolff.

«Selliseid otsuseid ei ole meeldiv teha ja need ei tee ka mind õnnelikuks, aga sellel hetkel ei saanud me Ferrarile võimalusi jätta, kuna üldseis oli põnev. Kui Valtteri kõrvale tõmbas ja Lewise mööda lasi, siis tundsin end kohtutavalt,» lausus Wolff.

«Tundsin, kuidas mu süda murdus. Tundsin tõesti Valtterile kaasa ja mu enesetunne oli kohtutav. Selline sport on vahel karm ja see oli minu kui meeskonna juhi jaoks üks nendest karmidest hetkedest,» seletas Wolff.

Bottas ise tunnistas samuti, et nii käituda ei olnud kerge, aga samas on ta meeskonna mängija ning mõistis seda otsust täielikult. Lisaks mainis soomlane ära, et loodetavast teeb meeskond temale samasuguse teene tulevikus vastu.