Verstappen mõnitas Bottast

Lewis Hamilton võitis tänavu oma viienda MM-tiitli ja juba neljanda Mercedese meeskonnas. Verstappen, kes lõpetas aasta neljanda kohaga, teab, miks.

«Enamik sõitjaid tuleks selle masinaga maailmameistriks. Eriti, kui sul on meeskonnakaaslane, kes pole nii kiire. Kui su tiimikaaslane on alati nii kaugel maas, on väga lihtne punkte koguda,» andis Verstappen F1i.com vahendusel selgelt aimu, mida ta arvab hooaja kokkuvõttes talle kahe punktiga kaotanud Bottasest.

«Muidugi mul oli Daniel Ricciardo palju ligemal. Siis tuleb tõsiselt punktide nimel heidelda,» jätkas Red Bulli liider. «Mercedeses oli lugu hoopis teine. Hamilton pidi muidugi Ferraridega võitlema ja teravana püsima, aga vahetevahel tundub mulle, et mida alam su meeskonnakaaslane on, seda pingevabamalt saad ise sõita. Siis sa tead ühtlasi, et meeskond töötab täiega sinu heaks ja see teeb sind ainult kiiremaks.»