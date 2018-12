Ametlik: Rapla ja Kuusmaa teed läksid lahku

Meeskonna mänedžeri Jaak Karbi sõnul vajas meeskond muudatust. «Ma ei saa öelda, et meil ükski viimastest edukalt lõppenud hooaegadest kergelt oleks alanud, aga analüüsides koos Aivariga meie tabeliseisu ja selle põhjuseid, leidsime, et seekord vajab meeskond suuremat muudatus,» ütles Karp.

«Paraku spordis, eriti pallimängudes on selleks tihtipeale treenerivahetus ja me leppisime kokku, et nii tuleb meeskonna huvides ka meil seekord tegutseda. Otsus oli ülimalt raske, sest Aivarist on saanud tõeline Raplamaa kangelane, kelle juhtimisel on meie meeskond Rapla toonud väikelinna medalid viimasel 4 aastal järjest,» jätkas Karp.