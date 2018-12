Revanši jahtiv Kontaveit alustab uut hooaega maakera kuklapoolel aasta viimase päeva hommikul

Maailma edetabelis 21. kohal oleva Kontaveidi ja temast vaid kahe rea võrra madalamale jääva Suarez Navarro kohtumine on oma väljaku viimane mäng. Eestlanna ja hispaanlanna on varem kohtunud ühe korra: lõppeva aasta algusel lõpetas just Suarez Navarro Austraalia lahtistel Kontaveidi turniiri, saades kaheksandikfinaalis dramaatilise 4:6, 6:4, 8:6 võidu. Eestlanna nimetas 6:4, 4:1 eduseisult kaotatud mängu hiljem elu üheks valusamaks lüüasaamiseks.