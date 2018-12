Klæbo võtab Northugist eeskuju: võite mind rahumeeli argpüksiks nimetada

22-aastane norralane saab oma võimu kindlasti näidata veel ühes vabatehnikasprindis, samuti loetakse tema võimalusi heaks ühisstardiga sõitudes. Klæbo lubas aga, et ei hakka seal esimest viiulit mängima, vaid lähtub kaasmaalase Petter Northugi eeskujust.

«Ma ei usu, et asun gruppi vedama. Piisab sellest, kui liidrite küüdis püsin. See poleks kindlasti rumal otsus,» sõnas norralane NRK-le. «Võtan seega natuke argpüksliku taktika. Jah, võite kirjutada, et olen argpüks. Mul pole selle vastu midagi,» muigas ta.