Maradona jättis klubi unarusse? Argetiinlast oodatakse meeskonna juurde juba päevi

Spordiväljanne TyC Sports vahendab, et Mehhiko esiliigaklubi Dorados, mille peatreeneriks on Diego Maradona, alustas 26. detsembril ettevalmistusi hooaja teiseks pooleks ilma peatreenerita, kuna Maradona pole lihtsalt kohale ilmunud.

Üks tõenäolisemaid variante Maradona kadumise osas on see, et argentiinlasest treener protesteerib sellise käitumisega lihtsalt klubi juhtkonna vastu. Nimelt pole juhtkond nõus kulutama raha uute mängijate ostuks.