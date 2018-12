Solskjær päästis Pogba ahelaist vabast ja Man United võttis kolmanda võidu järjest

Täiesti uue hingamise on norralase käe all leidnud Paul Pogba, sest kui eelmine peatreener Jose Mourinho nimetas prantslast riietusruumi mürgitajaks ja kritiseeris pidevalt tema mängustiili, siis Solskjær on andnud Pogbale vabad käed. Tulemust pole vaja olnud kaua oodata, sest eelmises voorus Huddersfieldile kaks väravat löönud Pogba jätkas täna sealt, kus mõne päeva eest pooleli jäi.