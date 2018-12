LeBron paljastas, mis teeb temast ajaloo parima korvpalluri

Nii nagu viimastel aastatel ikka, oli finaalseeria favoriidiks Golden State Warriors, kes kaotas põhihooaja 82 mängust vaid üheksa. Ometi sai 1970. aastal sündinud Cavaliers seitsmemängulise seeria lõpetuseks oma ajaloo esimese NBA meistritiitli.

«See seal tegi minust ajaloo suurima mängija», usub James. «Oli ülim-ülim rõõm võita tiitel Clevelandile selle 52-aastase mõõna tõttu (Clevelandi profimeeskonnad ilma meistritiitliteta – toim). Esimene emotsioonilaine uhtus üle, kui kõik nägid mind nutmas – see oli kõigi nende 52 aasta eest, mis Clevelandi spordis möödunud on. Ja kui ma lõpetasin, siis sain aru – see seal tegi minust ajaloo suurima mängija.»

James jätkas: «Kõik rääkisid ainult, kuidas (Warriors) oli ajaloo kõige võimsam meeskond, parim kooslus, kes kunagi kokku pandud. Ja et me tulime sinna seeriasse tagasi, see stiil, kuidas me tulime – see oli tunne, et oi, kurat, me tegime midagi erilist.»