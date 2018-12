EOK «Märka järgnevat põlvkonda» stipendiumi said Saveli Novikov ja Rauno Sappinen

EOK järelkasvutiimi «Märka järgnevat põlvkonda» projektijuht Natalja Inno sõnul on EOK jaoks noorte saavutusspordi arendamine üks prioriteete. «Meie eesmärk noortespordi arendamisel on läbi märkamise, koolitamise ja toetamise aidata kaasa Eesti tippspordi järelkasvu arengule. Järelkasvutiimil on selles sümboolne roll, et anda noortele ja nende treeneritele teada, et nende tööd ja talenti on märgatud ning usume neisse,» ütles Inno.

19-aastane jäähokimängija Saveli Novikov on sirgunud HK Tornaado klubist ning praegu mängib HC Kalev Vikingi ridades. Ta on maailmameistrivõistlustel mänginud meeste koondises kaks turniiri, U20 koondises kolm turniiri ning U18 koondises kaks turniiri. Novikov on ka üks põhilisi kaitsemängijaid tulevakseks kevadiseks meeste MM-turniiriks, mis peetakse Tallinnas Tondiraba jäähallis. Novikovi treenerina pälvis stipendiumi Gennadi Korobov.

22-aastane jalgpallur Rauno Sappinen esindas tänavu kahel korral Eesti A-koondist ning tegi kaasa kolmes U21 kohtumises. Aastat Belgia esiliigas alustanud, seejärel FC Florasse naasnud ja hiljem Hollandi esiliigasse Den Boschi siirdunud ründajal on Hollandis käsil väga hea hooaeg, kui tal on hetkeseisuga kirjas juba kuus tabamust. Sappinen on läbi aegade mänginud Eesti meeste koondises 18 kohtumist ja löönud 2 väravat, noortekoondistes kokku 54 mängu ja 6 väravat. Ta on kahel korral võitnud nii Eesti meistritiitli, Tipneri-nimelise Eesti karika kui ka Superkarika. 2017. aastal oli Sappinen Premium liiga parim väravakütt ja liiga parim mängija nii fännide kui ka peatreenerite hääletusel. 2015. aastal valiti ta esmakordselt parimaks meesjuunioriks. Sappineni treenerina teenis stipendiumi Jürgen Henn.

EOK järelkasvutiimi «Märka järgnevat põlvkonda» koosseisu kuuluvad sportlased ja nende treenerid suve- ja taliolümpiaaladelt, kaasatud on ka pallimängu- ja mitteolümpiaalad. Kõige nooremate talentide tunnustamiseks on kategooria «Noor ja andekas», märkamise pälvivad ka silmapaistvam üliõpilas-, kaitseväe ja parasportlane. Noorsportlaste tänavused stipendiumid moodustavad 56 000 eurot, sportlaste treenerite toetused 31 000 eurot. Järelkasvutiimi põhikoosseisu stipendiumid on 2000 eurot, eristipendiumid (sealhulgas pallimängualade stipendiumid) 1000 eurot. Treenerite stipendiumid on samuti 1000 eurot. Sportlaste stipendiumeid rahastab EOK, treenerite stipendiume Eesti Kultuurkapital. Üliõpilas- ja kaitseväesportlase ning nende treenerite stipendiume rahastab toetaja Estiko.

EOK käivitas «Märka järgnevat põlvkonda» järelkasvuprojekti 2013. aastal ning kuue aastaga on andekaid noorsportlasi ja nende treenereid projekti kaudu toetatud kokku enam kui 450 000 euroga.

«Märka järgnevat põlvkonda 2018» täiskoosseis:

Martin Allikvee (ujumine), Klen-Kristofer Kaljulaid (judo), Kristin Kuuba ja Helina Rüütel (sulgpall), Li Lirisman (karate), Karel Tilga (kergejõustik), Anett Kontaveit (tennis), Kenneth Raisma (tennis), Joosep Karlson (aerutamine), Marie Turmann (curling), Regina Oja (laskesuusatamine), Kristjan Ilves (kahevõistlus), Marten Liiv (kiiruisutamine), Andres Petrov (snooker), Arida Muru (kulturism-bikiinifitness), Janno Ligur (rallikross), Viktoria Soodla (veemotosport), Doris Kudre (suusaorienteerumine), Vladislav Žarov (taekwon-do ITF), Kristiine Miilen (võrkpall), Ken Pähn (saalihoki), Tõnis Kase (käsipall), Jane Svilberg (korvpall), Saveli Novikov (jäähoki), Rauno Sappinen (jalgpall).

Noore talendi stipendiumi pälvisid Kelly Sildaru (freestyle-suusatamine), Kregor Zirk (ujumine), Mai Narva (male), Kevin Saar (mootorrattasport). Kaitseväesportlase eristipendiumi teenis Reino Velleste (jahilaskmine) ja üliõpilassportlase eristipendiumi Mattias Kuusik (judo). Paraolümpiasportlase stipendiumi sai Matz Topkin (ujumine).