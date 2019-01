Toobal Juhkami-Puparti juhtumist: pole kindel, et nad oleksid meid kaugemale viinud

«Koondisest saadav tunne oleneb sellest, kui tähtsaks sa selle ise endale teed. Kindlasti võib mängida ka nii, et mängid mängu ära ja lähed hotelli või koju. Midagi ei juhtu, keegi sulle otseselt midagi teha ei saa. Klubis sõltub su mängust sinu enda leping. Aga mulle isiklikult on koondis juba viimased mitu aastat kõvasti rohkem emotsionaalselt korda läinud. Olen selle nimel olemas olnud. Ja ei ole ainult nii, et mina annan. Eks ma ise saan sealt ka midagi sellist, mis on mul aidanud nii pikalt vastu pidada,» sõnas Toobal.

Jutuks tuli ka Martti Juhkami ja Keith Puparti eemalejäämine koondisest. Toobal sõnas, et nende meeste liitumine poleks pruukinud Eestit paremate tulemusteni aidata. «Mõlemad on väga head mängumehed, mõlemad oleksid kindlasti koondist aidanud. Aga ma pole kindel, et see olnuks see, mis oleks meid kindlasti kaugemale viinud. Sul võib olla mingi mängija, kes tehniliselt annab midagi juurde, aga emotsionaalselt võtab midagi ära. Vaatasin ka ise koondisesse tulles, et meil läheb nendeta väga raskeks. Aga tuli Raadik ja sobis. Mõlema mehega räägiti nendel teemadel ja kindlasti rohkem kui teab üldsus. Räägiti läbi mängijate, läbi treenerite. Tol hetkel oli niimoodi.»