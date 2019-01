45 punkti visanud Leonard vedas koduklubi võidule

Raptorsile oli see hooaja 28 võit 11 kaotuse kõrvale. Jazz on nüüd kaotanud 18 ja võitnud 20 mängu. Lisaks Leonardile tegi Raptorsi poolelt hea mängu Pascal Siakam, visates 28 punkti ja noppides 10 lauapalli.

Järjekordse kolmikduubliga sai hakkama Denver Nuggetsi keskmängija Nikola Jokic, kes viskas koduklubi 115:108 võidumängus New York Knicksi üle 19 punkti, võttis 14 lauapalli ning andis 15 korvisöötu. Knicksi parim oli 19 punktiga Luke Kornet. Nuggets on sel hooajal võitnud 24 ja kaotanud 11 mängu, Knicks on võitnud 9 ja kaotanud 29 kohtumist.