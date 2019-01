Liverpooli peatreener on meeldivalt üllatunud

Alisson kohanes Liverpooliga kiiresti ning on kujunenud meeskonna üheks tähtsamaks mängijaks. Viimases 20 mängus on Liverpoolile löödud vaid kaheksa väravat. Näiteks nende rivaal Manchester City on lasknud endale lüüa 16 väravat.

Kui Kloppilt küsiti, kes on teda sel hooajal enim üllatunud, vastas sakslane: «Ilmselt Ali, ta on niivõrd hea. Juba alguses oli selge, et temast kujuneb väga tähtis mängija, aga et ta on nii hea, seda ei osanud ma ette näha. Võib-olla sellepärast, et Roma mängis teist stiili jalgpalli.»