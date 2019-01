Ilves meenutas seika Sotši talimängude koduteest

Kõige suurem põhjus, miks Ilves talisportlane on, peitub talves endas. Lumi ja suusatamine on talle väiksest peale väga hingelähedane olnud. Ilves ütleb, et kahevõistlus on selline huvitav ala, et sul peab olema kõike. Ta lisab, et kindlasti peab olema julge ning kerge, et hüppemäel olla tasemel. Samuti peab olema hea koordinatsioon, painduvus ja põrge. Teisalt, murdmaal on vaja head «pumpa» ning oskust kannatada.