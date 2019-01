Otsepilt Otepäält: kas Kristjan Ilves leiab oma hüppe üles?

Eestlastest on stardis Kristjan Ilves, kelle miinimumeesmärgiks on MK-punktide teenimine. «Sealt edasi tuleb kõik see, mis peabki olema,» hindas ta. Reedel oli Ilvese eelvõistluse hüppe pikkuseks 84 meetrit, proovivoorus kandus ta aga suisa 98,5 meetrini.

«Otepää rada on selline, et kui siin ikkagi olud paranevad ja lumesadu üle jääb, on see meeletult kiire rada. Siin saab natuke paralleele tuua rullitamisega. Taktikaline pool olekski selline, et nii palju kui vähegi kannatab, tuleks pundis püsida. Loodan, et publik tuleb raja äärde meid toetama. Kui korvpallis on kuues mees platsil, siis kahevõistluses on see äkki lisaenergia ja lisakäik.»