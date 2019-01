Selgus Eesti koondise koosseis tulevasteks maavõistlusteks

Tavapäraselt kaasab koondis väljaspool FIFA ametlikke mängupäevi peetavateks maavõistluseks mitmeid potentsiaalseid debütante. Sel korral on neid valikus kuus.

Mõlemad mängud leiavad aset Katari pealinnas Dohas – põhjanaabritega ollakse vastamisi 11. jaanuaril ja Islandiga 15. jaanuaril. Täpsed algusajad kinnitatakse lähipäevil. Selgumisel on ka mängude otsepildiga seonduv.

Jaanuaris peetavad maavõistlused on viimased enne märtsis algavat EM-valiksarja, kus vastasteks on Põhja-Iirimaa, Saksamaa, Valgevene ja Holland. Soodsad piletipaketid EM-valiksarja kodumängudele on saadaval Piletilevis.