Soomlannad meie vollenaisi ei aidanud ja Tartus EM-piletit mängu ei panda

Soome juhtis matši Tšehhis 2:1, kuid pidi lõpuks 2:3 (17:25, 25:20, 25:18, 19:25, 9:15) alla vanduma. Tšehhi teine võit viiest mängust tähendab, et nemad tõusid nüüd jooksvas paremustabelis Eestist mööda teisele kohale, kuid Eestil on veel varuks homne mäng Rootsiga.

Suuresti tähendab Tšehhi võit aga, et lisaks pühapäeval 16.00 Tartus algavale mängule Rootsiga peab Eesti ilmselt võitma ka järgmisel kolmapäeval Hämeenlinnas toimuva lahingu soomlannadega või lootma, et seni vaid ühe võidu teeninud rootslannad on koduseinte toel Stockholmis Tšehhist üle. Augusti lõpus Poolas, Ungaris, Slovakkias ja Türgis toimuvale EMile pääsevad alagrupi kaks paremat naiskonda.