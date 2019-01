Otsepilt: kas Keel ja Läti saavad üldse Eesti võrkpallikoondisele vastu?

ENNE MÄNGU:

Eestil on enne viimast vooru koos 9 punkti, Iisraelil 3 ja Lätil on punktiarve avamata. Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja, lisaks viis paremat teise koha saajat. Et mõnes alagrupis on neli, mõnes aga kolm meeskonda, arvatakse neljastes alagruppides maha grupis viimaseks jäänud meeskonnaga mängitud kohtumiste tulemused.

Et peatreener Gheorghe Crețu on hetkel Poolas oma sealse koduklubi Rzeszowi Asseco Resovia juures ja jõuab Eestisse 5. jaanuaril, juhendab koondist seni Rainer Vassiljev. See pole Vassiljevi jaoks tundmatu roll, on ta ju aastaid erinevate meeskondade peatreenerina töötanud, samuti viib ta aegajalt üksi läbi Poola klubi Lubini Cuprumi treeninguid.

«Koondise juures pole tõesti varem sellist olukorda olnud, aga üldises plaanis pole see mulle midagi uut. Koondises on kõigil hea meel koju saada, üldine meeleolu on mõnus ja me kõik tunnetame seda,» rääkis peatreenerit asendav abitreener.

«Hooaja keskel on meeste vorm hea, rõhku peab eelkõige pöörama sidemängijatega koostöö lihvimisele. Selge see, et läheme igat sellist mängu võitma, kodupubliku ees pole saanud kaua mängida ja kõik tahavad endast parima anda. Kodusaal annab alati ka lisamotivatsiooni,» lisas Vassiljev.

Läti koondise juhendaja Avo Keel peab hakkama saama mitme põhimeheta, sest koondist ei saa aidata Hermans Egleskalns ja Romans Sauss. Läti koondis kogunes sarnaselt eestlastele 27. detsembril.

«Selline see seis on, aga tuleb mängida nendega, kes on. Ülejäänud on terved ja tahtmine on olemas. Vaatame, kaugele me selle seltskonnaga jõuame, kaks mängu on jäänud ja püüame need väärikalt ära mängida,» sõnas Keel, kelle juhendatav meeskond kohtub veel 9. jaanuaril ka Iisraeliga.

«Alagruppide seisud on teisena edasipääsejate osas veel üsna segased, vaid C-alagrupis on asi selgem. Aga et Iisrael on hetkel Poolas treeninglaagris ja ettevalmistuseks korralikult vahendeid saanud, siis usun, et nad niisama ei rabele ehk nemad on tõenäoliselt kõik võimalikud stsenaariumid ükshaaval läbi vaadanud ja saanud aru, et võimalus edasi pääseda on olemas. See omakorda tähendab, et meil on sama seis ja kuue punkti korral võimalus olemas,» lisas peatreener.