NBA otsepilt: kas LeBronita Lakers saab võõrsil Timberwolvesist jagu?

Timberwolvesil jääb suure tõenäosusega mängust eemale Robert Covington, Lakersil aga LeBron James ja Rajon Rondo. Lisaks pole teada, kas Derrick Rose (Timberwolves) ja Kyle Kuzma (Lakers) on vigastused seljatanud.

Tänavusel hooajal on Lakers ja Timberwolves kohtunud kaks korda – mõlemad meeskonnad said koduvõidu. Eelmisel hooajal jäi kõigis neljas mängus peale Tibmerwolves. Üldsaldo (112 kohtumist põhihooajal) on aga Lakersi kasuks 78-34.