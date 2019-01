Liverpooli peatreener Klopp: Manchester City on maailma parim meeskond

«Aga pean tunnistama, et minu jaoks on Manchester City maailma parim meeskond. Kui oleksime tabelis City'st 10 punkti taga, ei usuks ma, et me neid enam püüda suudaksime. Õnneks oleme neist ees ning eesolev kohtumine on niiöelda «kuue punkti kohtumine». Oleme motiveeritud ja valmis,» lausus Klopp.