Tour de Skil etapivõidu võtnud Iversen katkestas, sama plaanib ka üldliider Klaebo

Pärast tänast võitu otsustas Iversen aga loobuda, et valmistuda tulevikus aset leidvateks MK-etappideks. Väidetavalt on loobumise üle mõtlisklemas ka suusatuuri üldliider Klaebo, kes sooviks samuti valmistuda pigem tulevasteks MK-etappideks.

NRK suusaekspert Fredrik Aukland ei olnud Iverseni otsuse üle sugugi vaimustunud: «See on kurb uudis. Tour de Ski on tähtis võistlus ja see peaks sportlaste jaoks olema tõestamise koht. Me soovime oma sportlasi kõrgetel kohtadel näha, aga katkestamine annab rahvale negatiivse signaali. Sportlased ei oska selle tähtsust hinnata.»