Talendikas Eesti e-sportlane Ropz sai suure tunnustuse osaliseks

Igal aastal koostatakse maailma suurima CS:GO väljaande hltv poolt edetabel maailma 20 parimast mängijast. Hiljuti 19-aastaseks saanud Ropz valiti sellel aastal maailma paremuselt 19. mängijaks, mis teeb temast esimese eestlase, kes sellise tunnustuse osaliseks saanud on.

Hltv kirjutab, et sellel aastal oli Kool ühtlaselt hea, panustades suurel hulgal oma meeskonna Mousespordi edusse. Ka statistika räägib seda keelt, et Kooli panus on olnud suurepärane: lausa neljal turniiril sai ta EVP auhinna, mis tähendab, et teda peeti kogu turniiri paremuselt teiseks mängijaks. Lisaks võideti Mousespordiga kolm turniiri.

«ESL One New Yorki turniiri võitmine oli minu jaoks aasta tipphetk. See oli ainus turniir, kus ka minu ema ja vanaema kaasas olid. Lõpptulemusena me võitsime selle turniiri – ma pole kunagi elus end nii hästi tundnud kui sellel hetkel,» rääkis Kool oma parimast mälestusest seoses lõppenud aastaga.

«Meeskonnaga on meie peamine eesmärk uuel aastal saada Majorile (suurim CS:GO turniir maailmas). Selleks peame läbima kvalifikatsiooni, aga usun, et suudame sellega hakkama saada. Lõppude lõpuks tahaksin ju tegelikult ka Majorit võita,» rääkis Kool.