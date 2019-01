Guardiola määris Liverpoolile mett mokale

Kui Liverpool täna võidab, on nende edu Tottenhami ees üheksa ning Manchester City ees juba kümme punkti. Mullu samal ajal juhtis City oma lähimat konkurenti aga suisa 15 silmaga.

Ka City on omamoodi pinge all. Viimasest viiest mängust on nad kaotanud kolm. Sedapuhku ei oska aga Guardiola ennustada, kuidas tema mängijad antud olukorraga hakkama saavad. «See on teistmoodi pinge. Peame seda kogema ja sellega toime tulema. Isiklikult ma ei kahtle, aga miski pole kindel,» ütles ta.