Teivashüppe Tallinna GP tõi aasta algusesse säravaid tulemusi

Meeste U20 teivashüppe parim oli noorte olümpial neljanda koha ja U18 EMil pronksi saanud Eerik Haamer (TÜ/ASK), kellele tõi esikoha samuti isiklikku rekordit tähistav 5.16. See on sentimeetri võrra parem tema senisest isiklikust rekordist, mis on ühtlasi U18 vanuse Eesti rekord. Nii Haamer kui Mülla võistlevad sellest aastast U20 vanuses.