Eesti naiste võrkpallikoondis läheb püüdma ajaloolist saavutust

Naiskonna jaoks on pühapäevane kohtumine suure tähtsusega, sest säilinud on kõik võimalused jõudmaks ajaloos esimest korda finaalturniirile. Augustis suutis Eesti Rootsit võõrsil 3:1 võita. Hetkel ollakse E-alagrupis 6 punktiga teisel kohal, Soome on 10 punktiga esimene, Tšehhil on sarnaselt Eestile 6 punkti ja Rootsil neljandana 2 punkti. Kokku on kuus alagruppi, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ja teise koha saanud naiskond. Viimases mängus kohtuvad eestlannad 9. jaanuaril võõrsil Soomega.

Naiskonna peatreener Andrei Ojamets ja kogu naiskond on seadnud ühe eesmärgi – jõuda esmakordselt finaalturniirile: «Siin mingit saladust ei ole, tahame väga sinna pääseda, see on ajalooline võimalus ja teema, millest kõikjal räägitakse.»

Loodan, et suudame naiskonnas siiski väliseid jutte mitte tähele panna ja oma tegevusele keskenduda. Peame mängima külma pea ja kuuma südamega,» rääkis peatreener ja kinnitas, et klubihooaja keskel on mängijate vorm hea. «Füüsiliselt on vorm hea, keskendume kokkumängule, mis arusaadavalt pole sama, mis oli suvel pikalt koos treenides.»

Lisaks mainis Ojamets, et kuigi Rootsi poolel ei pruugi kaasa teha nende rünnakuliider Isabelle Haak, tema sellele ei keskendu. «Oleme Rootsit võitnud ka siis, kui Haak on mänginud. Millelegi me lootma ei hakka, et midagi tuleb lihtsamalt. Kui tahame tulemust, vajame 100-protsendilist keskendumist ja valmisolekut tegemaks asju, mida oskame.»