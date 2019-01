Neljandat korda Dakaril startiv Sebastien Loeb: ma ei tea siiani, kuidas düünides sõita!

Raskel maratonrallil on Loeb sel aastal stardis Peugeotiga, mis on valmistatud ette erameeskonna PH Spordi poolt. Kaardilugejaks on tal tavapäraselt kaasas Daniel Elena. Kui Loeb on varasemalt 2017. aastal Dakaril ka neljandaks tulnud, siis tunnistas prantslane, et ta ei tunne end sugugi liiga kindlalt enne rasket katsumust.

«Kuidas ma pean liivastele düünidele lähenema? Ma ei tea seda siiani, see ongi üks suur probleem! Me peame lähenema sellele katsumusele mõistusega – peame meeles pidama, et meie eesmärk on need ületada nii, et me kinni ei jääks,» rääkis Loeb Autospordile.

«Düünides sõites võid võita kaks minutit, aga samas kaotada väikese veaga terve tunni. Meie eesmärgiks on pigem olla veidi aeglasemad, aga läbida need kindlalt. Teisest küljest vaadates ei ole selle autoga eriti võimalik liivas vaikselt sõita, peame hoogu pidevalt üleval hoidma. Meil on kõvasti mõttetööd, et õiged otsused vastu võtta,» seletas Loeb.

«Teadlikkus maapinna kohta on see, millega 13-kordne Dakari võitja Stephane Peterhansel ja teised kogenud mehed meist üle on. Meil ei ole selliseid kogemusi ning ma tunnen isiklikult, et mul on sellega raskuseid,» rääkis Loeb.

Loebi sõnul on erasõitjana Dakari sõites omad plussid ja miinused: «Ebameeldivad pinged on erasõitjana sõites kadunud, aga samas tuleb puudu testikilomeetritest, mida tehasetiim võimaldaks. Tulemusi ennustada ei julge, sest mul on vanem auto kui teistel ja võimalused piiratud, aga eks see Dakari ralli olegi üks ettearvamatu üritus.»