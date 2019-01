Olümpiavõitjad pääsesid ehmatusega, austerlaste suusad seiklevad ikka mööda Euroopat

Austria, Saksamaa ja Itaalia kahevõistlejad saabusid eile Münchenist Nordica otselennuga Tallinna, kuid nende suusavarustust lennukile ei pandud. Kui olümpiavõitjad sakslased said oma varustuse täna hommikuks täielikult kätte, siis austerlaste suusad rändavad siiani Euroopas ringi.

Korraldajad kinnitasid Postimehele, et olukord on siiski juba kella 10 aegse seisuga paranenud ning suusad peaksid õigeks ajaks ehk põhivõistluseks kohale jõudma.

Siiski on võimalik, et kui homse põhivõistluse hüppevoor peaks mingil põhjusel ära jääma, ei saa MK-sarja neljas Mario Seidl ja viies Franz-Josef Rehrl ning nende rahvuskaaslased Otepääl üldse võisteldagi. Tõsi, see juhtub vaid siis, kui ilm või mõni muu karm põhjus peaks võistlust segama, mida pole hetkeseisuga karta.