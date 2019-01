Eesti vollekoondiste EM-valikturniiri kodumängude piletid müüdi välja

Pilet on päevapilet, s.t. et sellega saab vaadata mõlemat mängu. Tulenevalt suurest publikuhuvist ja kell 16.00 algava naiste Eesti–Rootsi mängu olulisusest ning lähtudes sellest, et piletid on määramata istekohtadega, siis soovitab Eesti Võrkpalli Liit fännidel tulla saali võimalikult varakult. Uksed avatakse 1 tund enne naiste mängu algust, s.t. kell 15.00.

Mõlemad Eesti võrkpallikoondised lähevad viimastele EM-valikturniiri kodumängudele vastu intrigeerivas seisus, eriti tähtis on mäng Eesti naiste koondise jaoks. EM-valikturniiril kaks vooru enne lõppu alagrupis 2. kohal olev Eesti naiskond on väga lähedal ajaloolisele saavutusele - 2019 EM-ile jõudmisele. Finaalturniirile pääsevad alagrupist kaks esimest, seetõttu on viimased mängud meie jaoks otsustava tähtsusega. Augustis suutis Eesti Rootsit võõrsil 3:1 võita. Kui nüüd suudetakse kodupubliku ees sama korrata, siis otsustab meie naiskonna EM-finaalturniirile pääsu 9. jaanuaril võõrsil mäng Soome vastu.

Eesti meeste koondis on koha 2019. aasta EM-finaalturniirile juba taganud. Ometi on mäng Avo Keele juhendatava Läti koondise vastu emotsioonidega laetud. Et Läti säilitaks võimalused EM-finaalturniirile jõuda, peavad nad selle mängu igal juhul võitma. Suvel lõunanaabrite pealinnas võttis Eesti üpris kindla 3:1 võidu, nüüd tulevad lätlased Tartusse revanši võtma.

Meeste võrkpalli Euroopa Meistrivõistluste finaalturniir toimub järgmisel aastal 12.–29. septembril, korraldajamaad on Sloveenia, Belgia, Holland ja Prantsusmaa. Alagrupid ja mängupaigad pannakse paika 16. jaanuaril.